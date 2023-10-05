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03:20, 5 октября 2023Россия

Российские десантники получили партию БМД-2 и БТР-РД

Воздушно-десантные войска РФ получили партию БМД-2 и БТР-РД после ремонта

Фото: Reuters

Волгоградский филиал «Курганмашзавода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») отгрузил в срок партию отремонтированных боевых машин десанта БМД-2 и БТР-РД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Высокоточных комплексов».

Отмечается, что предприятие продолжает своевременно и в полном объеме выполнять государственный оборонный заказ. «Сегодня мы отгрузили очередную партию боевых машин для десантников. Хочу отметить профессионализм наших сотрудников, занимающихся ремонтом техники», — приводит пресс-служба слова исполнительного директора предприятия Физули Сейфедова.

В пресс-службе также уточнили, что на боевых машинах были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты. После проведенных работ машины прошли все виды ходовых и огневых испытаний и были приняты представителями военной приемки. Объем отгруженной партии не уточняется.

Ранее сообщалось, что концерн «Кизлярский электромеханический завод», также входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха», разработал систему автоматизированного управления орудиями, позволяющую программировать боеприпас. Система сможет поражать цели в укрытиях и уничтожать беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

В августе на форуме «Армия-2023» представили корабельный гиростабилизированный дистанционно управляемый боевой модуль «Нарвал», предназначенный для борьбы с морскими и воздушными дронами. Модуль оснащен пулеметом «Корд» калибра 12,7 миллиметра.

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    Екатерина Подвигина
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