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11:51, 5 октября 2023Россия

В Кремле рассказали о перспективах войны «до последнего украинца»

Песков: Запад продолжает использовать украинцев как дешевых солдат

Фото: Reuters

Украинцев продолжают использовать как дешевых солдат. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Амстердам продолжит поставлять оружие украинским войскам.

Запад не скрывает намерения продолжать войну «до последнего украинца», добавил он. В этой связи представитель Кремля охарактеризовал заявление Оллонгрен как «достаточно типичное».

Ранее Песков оценил влияние США на ход спецоперации. Он заявил, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву. США «собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег», пояснил пресс-секретарь.

Оружие России
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    Алан Босиков
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