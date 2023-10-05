Myśl Polska: Запад может превратить Украину в выжженную землю

Запад может превратить Украину в выжженную землю в случае потери контроля над ней. Такое мнение выразил обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас.

Автор статьи отметил, что Запад, пугая Киев Россией и голодом, пытается скрыть аферу глобального масштаба, обрекающую Украину на «полное опустынивание». Ренкас также добавил, что «зерновой шантаж», которым пытаются разжалобить западную общественность, нужен для приумножения прибыли заинтересованных в продлении вооруженного конфликта.

Ранее глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач порекомендовал Украине не налаживать связи в Европе за счет ухудшения отношений с «проверенными партнерами». Он предупредил, что неуважение интересов Польши может повлиять на «каждое» решение страны.

Польша отказалась от поставок оружия Украине на фоне конфликта между Варшавой и Киевом, возникшего в связи с польским эмбарго на импорт украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил соответствующее решение необходимостью модернизировать собственную армию, чтобы сделать ее одной из сильнейших в Европе.