Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:50, 5 октября 2023Интернет и СМИ

Раскрыт план мести Запада за потерю контроля над Украиной

Myśl Polska: Запад может превратить Украину в выжженную землю

Фото: Reuters

Запад может превратить Украину в выжженную землю в случае потери контроля над ней. Такое мнение выразил обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас.

Автор статьи отметил, что Запад, пугая Киев Россией и голодом, пытается скрыть аферу глобального масштаба, обрекающую Украину на «полное опустынивание». Ренкас также добавил, что «зерновой шантаж», которым пытаются разжалобить западную общественность, нужен для приумножения прибыли заинтересованных в продлении вооруженного конфликта.

Ранее глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач порекомендовал Украине не налаживать связи в Европе за счет ухудшения отношений с «проверенными партнерами». Он предупредил, что неуважение интересов Польши может повлиять на «каждое» решение страны.

Польша отказалась от поставок оружия Украине на фоне конфликта между Варшавой и Киевом, возникшего в связи с польским эмбарго на импорт украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил соответствующее решение необходимостью модернизировать собственную армию, чтобы сделать ее одной из сильнейших в Европе.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    «Это могут быть русские друзья». Выступление Блинкена было прервано тестовым сигналом тревоги

    Стало известно о резком росте цен на «первичку» в Москве

    В Шотландии написали заявление на Сунака из-за его слов о сепаратизме в стране

    Маск выступил против финансирования Украины в ущерб США

    В США рассекретили документы о разговоре Клинтона и Ельцина

    Порномодели создали секретный чат и смеялись над интимными фото клиентов

    Названы лучшие направления для отдыха в новогодние праздники

    В США выступили в защиту Путина после слов Клинтон

    Раскрыт план мести Запада за потерю контроля над Украиной

    Трамп призвал перестать помогать Украине до выполнения Европой его условия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости