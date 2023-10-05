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10:44, 5 октября 2023Мир

Стало известно состояние лидера правой оппозиционной партии ФРГ после покушения

Лидер «Альтернативы для Германии» попал в интенсивную терапию после покушения

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Лидер правой оппозиционной партии ФРГ «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла находится в отделении интенсивной терапии в больнице после покушения, совершенного в ходе предвыборного мероприятия в городе Ингольштадт (Бавария). Об этом сообщает Passauer Neue Presse.

Отмечается, что нападавшие могли сделать политику укол. «Проводятся тесты на возможные вещества в организме, и полиция проводит расследование», — сказано в публикации.

Представитель полицейского управления Северной Верхней Баварии в Ингольштадте заявил, что у полиции нет доказательств физического нападения на лидера АдГ со стороны зала. По данным издания события происходили за сценой площадки, где должен был выступить Хрупалла.

Ранее канцлеру Германии Олафу Шольцу и Социал-демократической партии (СДПГ) предсказали историческое фиаско на выборах в двух важных регионах — Баварии и Гессене — в ближайшее воскресенье. В Баварии партия Шольца рискует занять пятое место, а в Гессене — четвертое. Ее могут опередить не только оппозиционный блок ХДС/ХСС, но и правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Зеленые».

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    Виктория Кондратьева
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