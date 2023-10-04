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04:34, 4 октября 2023Мир

Шольцу предсказали историческое фиаско в ближайшее воскресенье

N-TV предсказал Шольцу историческое фиаско на выборах в Баварии и Гессене
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Chris Emil Janssen / Globallookpress.com

Канцлера Германии Олафа Шольца и Социал-демократическую партию (СДПГ) ждет историческое фиаско на выборах в двух важных регионах — Баварии и Гессене — в ближайшее воскресенье. Об этом говорится в статье N-TV.

Телеканал предсказал провал в областях, где население составляет 19 миллионов человек. По данным опросов, СДПГ грозит «настоящий разгром».

В Баварии партия Шольца рискует занять пятое место, а в Гессене — четвертое. Ее могут опередить не только оппозиционный блок ХДС/ХСС, но и правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Зеленые».

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В материале говорится, что воскресный вечер станет для Шольца худшим моментом за все время в должности. Поражение СДПГ напрямую отражается на результатах опросов о канцлере и его коалиционном правительстве.

Отмечается, что 79 процентов немцев недовольны работой властей. Ожидается, что в воскресенье возобновится громкий спор между членами правительственной коалиции, а также возрастет давление общества в пользу политических изменений в Германии.

«СДПГ столкнется с шоковыми волнами неуверенности в себе. Это начало борьбы за выживание для Олафа Шольца», — заявил телеканал.

Он предложил канцлеру три варианта действий. Во-первых, возможна попытка перезагрузки кабинета министров после поражения на выборах, в-вторых, «политический разворот» по трем основным вопросам: миграции, промышленной и энергетической политике.

Третий вариант — это промолчать, как Шольц «всегда делал в кризисных ситуациях», говорится в материале. Такая стратегия могла бы сработать на протяжении еще нескольких месяцев, но канцлерство «определенно закончится в 2025 году».

Для Германии это означает усугубление разногласий, усиление правого популизма и агонию, резюмирует телеканал.

Ранее издание Spiegel сообщило, что жители Германии освистали канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу МИД Анналену Бербок во время предвыборного турне по стране на фоне проблем, возникших из-за помощи Украине.

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