Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:06, 27 сентября 2023Мир

Бербок и Шольц опозорились перед толпой немцев из-за Украины

Spiegel: Бербок и Шольц опозорились перед толпой немцев из-за помощи Украине
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Andreas Gora / Keystone Press Agency

Жители Германии освистали канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу МИД Анналену Бербок во время предвыборного турне по стране на фоне проблем, возникших из-за помощи Украине. Об этом написали журналисты издания Spiegel.

«Оскорбления, крики "БУУ" и ревущий концерт из свистков. Не очень приятный прием для федерального канцлера Шольца в центре Нюрнберга», — говорится в статье.

Несмотря на то, что политики представляют разные партии, немцы встретили Шольца и Бербок с одинаковым недовольством, также подчеркнули обозреватели.

Местные жители обвинили канцлера в развязывании конфликта на Украине, инфляции и миграционном кризисе. Один из собравшихся призвал толпу отправить немецкое правительство в отставку, а его членов под суд. Журналисты пришли к выводу, что политика остается только делать «хорошую мину на лице» и идти дальше.

Ранее Минфин Германии сообщил, что страна потратила 5,2 миллиарда евро из запланированных 17 на вооружение армии Украины с начала вооруженного конфликта. По мнению депутата от Левой партии Севим Дагделены, властям ФРГ следовало бы перенаправить данные средства на мирное урегулирование конфликта, а также на развитие национального образования и здравоохранения.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе озвучили страшный для Зеленского сценарий по Украине. Реальна ли для страны перспектива раскола на две части?

    Российские артиллеристы уничтожили пункт боепитания ВСУ на купянском направлении

    Стала известна судьба сдавшихся в плен России 10 тысяч бойцов ВСУ

    Военные России уничтожили личный состав и технику ВСУ на артемовском направлени

    Собака Байдена покусала несколько агентов Секретной службы США

    Бербок и Шольц опозорились перед толпой немцев из-за Украины

    Российский полковник рассказал о новой тактике ВСУ и НАТО

    Россиян предупредили о девятилетних тюремных сроках за сбор грибов

    Секс-работница променяла «греховную» жизнь на чтение Библии и проповеди в церкви

    В США выбрали разработчика новой ракеты для F-35

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости