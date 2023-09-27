Бербок и Шольц опозорились перед толпой немцев из-за Украины

Spiegel: Бербок и Шольц опозорились перед толпой немцев из-за помощи Украине

Жители Германии освистали канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу МИД Анналену Бербок во время предвыборного турне по стране на фоне проблем, возникших из-за помощи Украине. Об этом написали журналисты издания Spiegel.

«Оскорбления, крики "БУУ" и ревущий концерт из свистков. Не очень приятный прием для федерального канцлера Шольца в центре Нюрнберга», — говорится в статье.

Несмотря на то, что политики представляют разные партии, немцы встретили Шольца и Бербок с одинаковым недовольством, также подчеркнули обозреватели.

Местные жители обвинили канцлера в развязывании конфликта на Украине, инфляции и миграционном кризисе. Один из собравшихся призвал толпу отправить немецкое правительство в отставку, а его членов под суд. Журналисты пришли к выводу, что политика остается только делать «хорошую мину на лице» и идти дальше.

Ранее Минфин Германии сообщил, что страна потратила 5,2 миллиарда евро из запланированных 17 на вооружение армии Украины с начала вооруженного конфликта. По мнению депутата от Левой партии Севим Дагделены, властям ФРГ следовало бы перенаправить данные средства на мирное урегулирование конфликта, а также на развитие национального образования и здравоохранения.