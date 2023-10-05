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18:20, 5 октября 2023Бывший СССР

Путин рассказал о помощи России жителям Нагорного Карабаха

Президент РФ Путин: мы использовали все возможности для помощи жителям Карабаха
СюжетНаселение России:

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Россия использовала все возможности для помощи жителям Нагорного Карабаха. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, ее трансляция ведется на сайте форума.

Российский лидер считает, что Россия сделала все возможное в существующем правовом поле. Он также напомнил, что, защищая армян Карабаха и «прикрывая их собой», погибли российские миротворцы.

«Они (жители Карабаха — прим. «Ленты.ру») же тысячами приходили в центр миротворческого контингента», — рассказал он.

Также Путин отметил, что миротворческие силы России обеспечивали местному населению гуманитарную и медицинскую помощь и безопасный выезд в Армению для желающих.

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Путин также выразил надежду, что Азербайджан гуманно поступит с арестованными лидерами карабахских армян (в том числе и с отказавшимся от российского гражданства Рубеном Варданяном), а Россия будет просить о милосердии для них. «В Ереване они особо никому не нужны», — сказал Путин.

Ранее Путин напомнил, что в октябре 2022 года было подписано заявление, из которого вытекает, что Армения признала Карабах частью Азербайджана.

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    Алевтина Запольская
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