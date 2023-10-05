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23:40, 5 октября 2023Мир

Стало известно о планах США использовать деньги Госдепа для помощи Украине

Politico: США могут использовать деньги Госдепа для помощи Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: White House / via Globallookpress.com

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена может использовать программу Госдепа по грантам и займам в качестве источника средств для поставок Киеву оружия в случае отсутствия решения Конгресса по выделению допсредств. Об этом написали журналисты издания Politico со ссылкой на источники.

«Администрация Байдена рассматривает использование грантовой программы Госдепа для отправки дополнительной военной помощи на Украину, пока в Конгрессе продолжаются баталии о финансировании оружия», — сказано в публикации.

Как отмечается, эта опция является одним из способов предотвращения перебоев в выделении средств на помощь Украине, которые рассматривают в Белом доме. Подчеркивается, что в данном случае речь идет о программе Госдепартамента, в рамках которой ведомство выделяет гранты и займы для помощи странам-партнерам Штатов по закупке вооружения.

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