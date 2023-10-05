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14:10, 5 октября 2023Экономика

Компания Пригожина потеряла контракты на питание с Минобороны

«Ъ»: контракты на питание в структурах Минобороны перешли от «Конкорда» к RBE

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Обеспечением питания в структурах Минобороны России будет вновь заниматься компания RBE Group, вместо ГК «Конкорд», которой ранее владел бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом стало известно «Коммерсанту» от близкого к RBE источника.

Детали контрактов и их общая сумма остаются неизвестными, подчеркнуло издание. По словам его собеседника, RBE уже приступила к найму новых сотрудников, а также арендовала офисы на 4,5 тысячи квадратных метров в бизнес-центре «Имперский дом» в Якиманском переулке в центре Москвы.

RBE Group уже имела контракты на организацию питания в структурах Минобороны. В 2012 году более половины выручки компании пришлось на обеспечение питанием военных. Однако с 2013 года контракты перешли к ГК «Конкорд» Евгения Пригожина.

Владелец RBE Group — Андрей Шокин. Сейчас фирма обеспечивает питанием более 100 крупных компаний, среди которых «Трансмашхолдинг», УГМК, «Мостотрест», а также пассажирские поезда РЖД.

В начале сентября в реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты появилось дело о наследстве Евгения Пригожина. Среди прочего он владел и 100 процентами акций ООО «Конкорд Кейтеринг».

В конце июня президент России Владимир Путин высказывал надежду, что никто из компании «Конкорд» ничего не украл в ходе поставок продуктов и оказания услуг по питанию в армии. Он добавлял, что за год собственник компании заработал от государства через «Военторг» 80 миллиардов рублей.

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    Антон Похиляк
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