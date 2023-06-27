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15:26, 27 июня 2023Россия

Путин пообещал разобраться в финансовых вопросах компании «Конкорд»

Путин выразил надежду, что руководители компании «Конкорд» ничего не украли

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что никто из компании «Конкорд» ничего не украл в ходе поставок продуктов и оказания услуг по питанию в армии. Его слова приводит РИА Новости.

«Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше», — заявил глава государства, пообещав разобраться в соответствующих финансовых вопросах.

Путин добавил, что за год собственник компании заработал от государства через «Военторг» 80 миллиардов рублей.

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    Варвара Родикова
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