Путин пообещал разобраться в финансовых вопросах компании «Конкорд»

Путин выразил надежду, что руководители компании «Конкорд» ничего не украли

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что никто из компании «Конкорд» ничего не украл в ходе поставок продуктов и оказания услуг по питанию в армии. Его слова приводит РИА Новости.

«Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше», — заявил глава государства, пообещав разобраться в соответствующих финансовых вопросах.

Путин добавил, что за год собственник компании заработал от государства через «Военторг» 80 миллиардов рублей.