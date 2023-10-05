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09:13, 5 октября 2023Среда обитания

Япония начала второй сброс воды с «Фукусимы»

Kyodo: Япония начала второй сброс воды с «Фукусимы»

Фото: Kyodo / Reuters

Япония начала сброс в океан второй партии очищенной воды с атомной электростанции «Фукусима-1». Об этом сообщило агентство Kyodo.

В отвечающей за проведение работ компании Tokyo Electric Power (TEPCO) заверили, что сброс воды будет осуществлен по всем требованиям безопасности. В ходе второго этапа, который предварительно займет 17 дней, собираются слить около 7,8 тысячи тонн очищенной воды — столько же, сколько при первом этапе. При этом в сутки планируют сливать 460 тонн такой воды с расстояния примерно в километр от берега.

Подготовленная для второго этапа сброса очищенная вода хранится в специальном большом резервуаре. Содержание радиоактивного вещества трития в ней составляет гораздо ниже предельно допустимой концентрации 1500 беккерелей на литр. В TEPCO подчеркнули, что после первого сброса никаких экологических и других серьезных проблем выявлено не было — концентрация трития в пробах морской воды и в рыбе возле «Фукусимы» была в пределах нормы.

Первый этап сброса очищенной воды с «Фукусимы» был начат 24 августа и завершен 11 сентября. Ранее в октябре представитель компании-оператора атомной электростанции «Фукусима-1» Tokyo Electric Power заявил, что организация остановит сброс радиоактивной очищенной воды со станции в случае возникновения аномалий или отклонений от заданных параметров.

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    Полина Кислицына
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