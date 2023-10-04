Япония остановит сброс радиоактивной воды при одном условии

TEPCO: Япония приостановит сброс с «Фукусимы» в случае аномалий

Компания-оператор атомной электростанции «Фукусима-1» Tokyo Electric Power (TEPCO) остановит сброс радиоактивной очищенной воды со станции в случае возникновения аномалий или отклонений от заданных параметров. Об этом сообщил представитель компании, пишет ТАСС.

При этом он отметил, что в настоящее время каких-либо аномалий или отклонений не наблюдается. Перед началом сброса воды 24 августа специалисты провели еще один цикл проверки эффективности систем очистки ALPS, добавил он. Первая стадия сброса завершилась 11 сентября. В общей сложности было сброшено около 7,8 тысячи тонн воды, использованной для охлаждения реакторов.

Эта вода, помимо очистки, была разбавлена морской так, что уровень содержания радиоактивного трития оказался не выше 1,4 тысячи беккерелей на литр при допустимой предельной норме в 1,5 тысячи беккерелей на литр.

Вторая фаза сброса воды должна стартовать 5 октября. Компания также планирует сбросить в океан 7,8 тысячи тонн жидкости. В сутки должно быть сброшено не более 500 тонн воды. До конца нынешнего финансового года, то есть до 31 марта 2024-го, планируется сбросить около 31,2 тысячи тонн воды.

Из-за сброса воды с «Фукусимы» в России допустили ограничение поставок рыбной продукции из Японии.

Руководитель тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Алексей Байталюк заявлял, что сброшенная с АЭС вода может достигнуть российской акватории через семь лет. Он отметил, что напрямую жидкость в российские реки не попадает.