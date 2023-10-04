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13:29, 4 октября 2023Среда обитания

Япония остановит сброс радиоактивной воды при одном условии

TEPCO: Япония приостановит сброс с «Фукусимы» в случае аномалий

Фото: Kyodo / Reuters

Компания-оператор атомной электростанции «Фукусима-1» Tokyo Electric Power (TEPCO) остановит сброс радиоактивной очищенной воды со станции в случае возникновения аномалий или отклонений от заданных параметров. Об этом сообщил представитель компании, пишет ТАСС.

При этом он отметил, что в настоящее время каких-либо аномалий или отклонений не наблюдается. Перед началом сброса воды 24 августа специалисты провели еще один цикл проверки эффективности систем очистки ALPS, добавил он. Первая стадия сброса завершилась 11 сентября. В общей сложности было сброшено около 7,8 тысячи тонн воды, использованной для охлаждения реакторов.

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Эта вода, помимо очистки, была разбавлена морской так, что уровень содержания радиоактивного трития оказался не выше 1,4 тысячи беккерелей на литр при допустимой предельной норме в 1,5 тысячи беккерелей на литр.

Вторая фаза сброса воды должна стартовать 5 октября. Компания также планирует сбросить в океан 7,8 тысячи тонн жидкости. В сутки должно быть сброшено не более 500 тонн воды. До конца нынешнего финансового года, то есть до 31 марта 2024-го, планируется сбросить около 31,2 тысячи тонн воды.

Из-за сброса воды с «Фукусимы» в России допустили ограничение поставок рыбной продукции из Японии.

Руководитель тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Алексей Байталюк заявлял, что сброшенная с АЭС вода может достигнуть российской акватории через семь лет. Он отметил, что напрямую жидкость в российские реки не попадает.

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    Мария Черкасова
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