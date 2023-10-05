«Шахтер» потребовал отменить назначение функционера из РФС на матч клуба в ЛЧ

УЕФА отменил назначение Мажича на матч ЛЧ по требованию «Шахтера»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил назначение главы департамента судейства Российского футбольного соза (РФС) Милорада Мажича на матч «Шахтера» и «Антверпена» в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Функционер был назначен инспектором матча и уже почти прибыл на место проведения игры, когда ему сообщили о перестановках в списке официальных лиц. По информации источника, УЕФА принял это решение из-за требования донецкого клуба. Мажича заменил Ян Вегереф.

Встреча прошла 4 октября и завершилась победой «Шахтера» со счетом 3:2. У бельгийцев отличились Арбнор Муя и Мишель Баликвиша. Украинцы к 48-й минуте уступали 0:2, однако вырвали победу благодаря голам Ярослава Ракицкого и Даниила Сикана, оформившего дубль.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть Чемпионата мира-2022.