Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ак Барс
5:4
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
4:3
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
2:4
Завершен
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Арис
2:1
Завершен
Рейнджерс
Лига Европы|Группа C. 2-й тур
Фиорентина
1:2
2-й тайм
live
Ференцварош
Лига конференций|Группа F. 2-й тур
Вильярреал
1:0
2-й тайм
live
Ренн
Лига Европы|Группа F. 2-й тур
22:46, 5 октября 2023Спорт

«Шахтер» потребовал отменить назначение функционера из РФС на матч клуба в ЛЧ

УЕФА отменил назначение Мажича на матч ЛЧ по требованию «Шахтера»
Милорад Мажич

Милорад Мажич. Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил назначение главы департамента судейства Российского футбольного соза (РФС) Милорада Мажича на матч «Шахтера» и «Антверпена» в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Функционер был назначен инспектором матча и уже почти прибыл на место проведения игры, когда ему сообщили о перестановках в списке официальных лиц. По информации источника, УЕФА принял это решение из-за требования донецкого клуба. Мажича заменил Ян Вегереф.

Встреча прошла 4 октября и завершилась победой «Шахтера» со счетом 3:2. У бельгийцев отличились Арбнор Муя и Мишель Баликвиша. Украинцы к 48-й минуте уступали 0:2, однако вырвали победу благодаря голам Ярослава Ракицкого и Даниила Сикана, оформившего дубль.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть Чемпионата мира-2022.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    Путин ответил на обвинения в адрес России о предательстве армян. Чего ждать от будущего в отношениях двух стран?

    Стало известно о планах США использовать деньги Госдепа для помощи Украине

    Президент Армении обсудил с Францией поставки вооружений

    В Кремле высказались об участии россиян в Играх-2024 в нейтральном статусе

    Названы самые странные подарки к Дню учителя

    Москвичи назвали достойную сумму заработка для учителей

    Система ПВО сбила шесть беспилотников над Белгородской областью

    ПВО уничтожила еще один беспилотник над Белгородской областью

    В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

    Президент Словакии изменила мнение относительно помощи Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости