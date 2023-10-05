В Киеве признали сложность диалога с ЕС о получении помощи

Вице-премьер Украины Стефанишина: диалог с ЕС о получении помощи всегда сложный

Киеву сложно дается диалог с Евросоюзом (ЕС) о получении финансовой помощи и введении ограничений в адрес России. В этом призналась вице-премьер Украины Ольга Стефанишина в интервью испанской газете El País.

Она рассказала, что Киев старается избежать напряженности в вопросе продолжения поддержки и поэтому «сделал шаг к деполитизации зернового вопроса». «Этот диалог всегда сложный, когда речь идет о решениях по финансовой поддержке или санкциям», — сказала Стефанишина.

Вице-премьер заявила о выполнении всех заверенных ЕС реформ в отношении политических критериев. Она выразила надежду, что при положительной оценке со стороны Еврокомиссии переговоры о вступлении должны начаться как можно скорее.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев выполнил все семь рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении страны в Евросоюз.