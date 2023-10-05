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18:15, 5 октября 2023Наука и техника

Путин заявил об окончании работ над современными видами стратегического оружия

Путин: Россия почти завершила создание современных видов стратегического оружия

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Россия почти завершила создание современных видов стратегического оружия. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, передает ТАСС.

«Вот сейчас мы практически закончили работу над современными видами стратегического оружия, о которых я говорил и которые я анонсировал еще несколько лет назад», — сказал глава государства.

По словам президента, проведено последнее успешное испытание крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой практически неограниченной дальности полета «Буревестник» и фактически закончены работы по межконтинентальной баллистической ракете «Сармат».

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Путин заверил, что в ближайшее время начнется массовое производство и постановка на боевое дежурство указанных образцов вооружений.

О ракетах «Сармат» и «Буревестник» глава государства подробно рассказал в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию России.

Оружие России: на страже Родины
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    Иван Потапов
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