Путин заявил об окончании работ над современными видами стратегического оружия

Путин: Россия почти завершила создание современных видов стратегического оружия

Россия почти завершила создание современных видов стратегического оружия. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, передает ТАСС.

«Вот сейчас мы практически закончили работу над современными видами стратегического оружия, о которых я говорил и которые я анонсировал еще несколько лет назад», — сказал глава государства.

По словам президента, проведено последнее успешное испытание крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой практически неограниченной дальности полета «Буревестник» и фактически закончены работы по межконтинентальной баллистической ракете «Сармат».

Путин заверил, что в ближайшее время начнется массовое производство и постановка на боевое дежурство указанных образцов вооружений.

О ракетах «Сармат» и «Буревестник» глава государства подробно рассказал в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию России.