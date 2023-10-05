Китайские производители смартфонов откроют в России собственные магазины

«Ъ»: в РФ откроют фирменные магазины китайских брендов техники Tecno и Realme

Китайские производители смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой электроники Tecno и Realme откроют в России собственные фирменные магазины в следующем году, узнал «Коммерсантъ».

Tecno намерен сделать это в первом квартале — бренд запустит несколько пилотных шоурумов совместно с партнером, рассказал директор по продажам компании Виктор Колесниченко. Сколько в России откроется точек Tecno, он уточнять не стал. По его словам, присутствие бренда офлайн повысит доверие и лояльность россиян.

О намерении Realme открыть точки в стране рассказали два источника газеты среди ретейлеров и производителей, а также в «Марвел-Дистрибуции». Представители последней отметили, что запуск шоурумов не столько поможет поднять продажи, сколько станет инструментом дополнительного маркетингового продвижения. В Realme информацию не прокомментировали.

В России уже работают фирменные магазины китайских брендов электроники Xiaomi и Huawei. Huawei летом 2022 года закрыл четыре из девятнадцати шоурумов. Источник «Ъ» заявил, что магазины китайского производителя развивал партнер, а сокращать сеть начали из-за убытков и перетока покупателей в онлайн.

Ранее сообщалось, что в 2022 году семь основных китайских автоконцернов, представленных в России, получили рекордную прибыль в 79 миллиардов рублей, хотя еще годом ранее терпели убытки. Суммарная выручка семи основных производителей из КНР выросла на 91 процент, до 346 миллиардов рублей.