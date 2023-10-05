В Кремле отметили героизм женщин-медиков в зоне спецоперации

Песков: Кремль позитивно оценивает героическую службу женщин-медиков на СВО

Кремль очень позитивно оценивает героическую службу женщин-медиков в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

В четверг, 5 октября, министр обороны России Сергей Шойгу рассказал об участвующих в спецоперации женщинах и заявил, что они выполняют задачи не хуже мужчин.

Также пресс-секретарь отметил высокий уровень сплоченности общества вокруг фигуры президента России Владимира Путина.

Помимо этого, Песков прокомментировал звучащие на Западе заявление о неизменности оказания военной помощи Украине. Такие заявления являются типичными, поскольку Запад не скрывает намерения продолжать «войну до последнего украинца», пояснил он.