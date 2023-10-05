Бывший участник КВН рассказал о влиянии на него отказа от алкоголя на шесть лет

Звезда КВН Стас Ярушин заявил, что молодо выглядит благодаря отказу от алкоголя

Известный российский актер и певец, бывший участник КВН Стас Ярушин раскрыл, как отказ от алкоголя на шесть лет повлиял на него. На эту тему он высказался в шоу «Что было дальше?» (ЧБД), выпуск вышел во «ВКонтакте».

Ведущие шоу удивились, что Ярушину 42 года. В частности, комик Алексей Щербаков заявил, что гость проекта достаточно молодо выглядит. Звезда КВН объяснил это тем, что шесть лет назад отказался от спиртных напитков.

Ярушин ранее неоднократно рассказывал о том, что в прошлом у него была алкогольная зависимость. Так, в интервью журналистке Лауре Джугелии он признавался, что постоянно выпивал спиртное, так как «не умел похмеляться». При этом шоумен утверждал, что от алкоголя отказался в 35 лет. По словам актера, впоследствии он пожалел, что не перестал употреблять спиртные напитки раньше.

Ранее Ярушин заявил, что во время игр КВН он и другие юмористы иногда употребляли небольшое количество алкоголя. Кроме того, экс-кавээнщик раскрыл, что иногда мог выступать в состоянии алкогольного опьянения на гастролях.