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14:48, 6 октября 2023Спорт

Махачева и Нурмагомедова обвинили в махинациях с допингом

Боец UFC Грин обвинил Махачева и Нурмагомедова в жульничестве с допингом

Фото: Jeff Chiu / AP Photo

Американский боец смешанного стиля (MMA) Бобби Грин обвинил россиян Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова в махинациях с допингом. Его слова доступны на YouTube-канале Jaxxon Podcast.

По мнению Грина, Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) проводит поединки Махачева в Абу-Даби, потому что россияне жульничают. «Нурмагомедов и Махачев посещают мечеть, там тренируются, но туда не могут войти другие люди. Даже офицеры Американского антидопингового агентства (USADA). Это позволяет им делать все, что они хотят», — заявил он.

В феврале 2022 года Грин и Махачев провели поединок на турнире UFC Vegas 49. Россиянин одержал победу, нокаутировав соперника в первом раунде. Спустя несколько месяцев USADA отстранило Грина от турниров на полгода после выявления анаболических стероидов в его внесоревновательном допинг-тесте.

Махачев — действующий чемпион UFC в легком весе. Всего в карьере россиянин провел 25 боев, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

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    Дарья Коршунова
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