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09:27, 6 октября 2023Интернет и СМИ

Россиянам назвали два необходимых действия при низком давлении

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман назвали россиянам в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале два действия, которые необходимо выполнить при низком давлении. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Малышева и Гандельман порекомендовали при низком давлении выпить жидкости. Это необходимо для того, объяснили специалисты, чтобы увеличить объем циркулирующей в организме крови. Также врачи посоветовали тем, чье давление упало, лечь или сесть, приподняв ноги. «Чтобы кровь оттекла физически в сердце и мозг», — пояснила Малышева.

Гандельман добавил, что в случае, если после этих двух действий состояние не улучшилось, необходимо обратиться к врачу, который и определит причину низкого давления.

Ранее Малышева и Гандельман заявили, что снизить артериальное давление можно, если ввести в рацион продукты с витамином B3. К примеру, к ним относятся дрожжи, рисовые отруби, арахис.

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    Мария Большакова
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