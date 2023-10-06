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19:39, 6 октября 2023Интернет и СМИ

Ведущий Первого канала дал совет блогерам

Телеведущий Дибров посоветовал блогерам пройти курсы сценической речи

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ведущий программы «Антропология» на Первом канале Дмитрий Дибров дал совет блогерам пройти курсы сценической речи для работы. Об этом он заявил в разговоре с «Газетой.Ru».

«Как и на телевидении, так и в видеоблогерстве главным инструментом, хоть тресни, будет голос», — заявил Дибров. По его словам, представители обеих профессий должны уметь им владеть.

Телеведущий посоветовал создателям видеоконтента взять уроки сценической речи. «Если хочется дойти до самой сути, я бы не поленился взять недорогие, однако очень важные уроки у профессиональных преподавателей», — подчеркнул он.

Ранее Дибров рассказал о причинах ухода из телеигры «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. Он заявил, что ему нужно было уступить место молодым коллегам. Ведущий добавил, что остается сотрудником Первого канала, опровергнув тем самым слухи о своем уходе.

До этого Дибров осудил коллег, которые пользуются суфлером во время работы. Он заявил, что к этому устройству обращаются только те, кто не готовится к эфиру.

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    Мария Большакова
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