Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:08, 6 октября 2023Мир

В Японии оппозиционного депутата исключат из партии за поездку в Россию

Санкэй: японского оппозиционного депутата исключат из партии за поездку в Россию

Фото: Koichi Kamoshida / Getty Images

Японского оппозиционного депутата верхней палаты парламента Мунэо Судзуки исключат из партии «Общество обновления Японии» за поездку в Россию. Об этом сообщает японская газета Санкэй Симбун.

«Господин Судзуки выехал из Японии в Россию первого октября, не подав предварительное заявление, что было правилом партии для поездок за границу», — отмечает издание со ссылкой на источник.

Также издание указывает, что партийный комитет по дисциплине был возмущен словами депутата о том, что он желает «победы России». Окончательное решение об исключении будет принято 10 октября.

Ранее Судзуки на встрече с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым заявил, что отношения Москвы и Токио были разрушены за последний год. Он выразил надежду, что отношения Москвы и Токио вернутся в состояние, достигнутое в прошлом усилиями президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ рассказала о пресечении схем поставок украинских синтетических наркотиков

    53-летняя телеведущая неожиданно обнаружила плюсы менопаузы

    Жена Николая Дроздова ответила на сообщения о раке у телеведущего

    В Госдуме объяснили необходимость отзыва договора о запрещении ядерных испытаний

    Дроздов прокомментировал слухи об обнаруженном раке

    Названо условие вывода ядерного оружия из Белоруссии

    Эмили Ратаковски поделилась архивными фото в бикини

    В Москве кикбоксера и бизнесмена обманули на миллион рублей

    Новые квартиры в России стали рекордно маленькими

    Смертельное столкновение легковушки и грузовика на МКАД попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости