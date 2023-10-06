В Японии оппозиционного депутата исключат из партии за поездку в Россию

Санкэй: японского оппозиционного депутата исключат из партии за поездку в Россию

Японского оппозиционного депутата верхней палаты парламента Мунэо Судзуки исключат из партии «Общество обновления Японии» за поездку в Россию. Об этом сообщает японская газета Санкэй Симбун.

«Господин Судзуки выехал из Японии в Россию первого октября, не подав предварительное заявление, что было правилом партии для поездок за границу», — отмечает издание со ссылкой на источник.

Также издание указывает, что партийный комитет по дисциплине был возмущен словами депутата о том, что он желает «победы России». Окончательное решение об исключении будет принято 10 октября.

Ранее Судзуки на встрече с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым заявил, что отношения Москвы и Токио были разрушены за последний год. Он выразил надежду, что отношения Москвы и Токио вернутся в состояние, достигнутое в прошлом усилиями президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.