Японский политик констатировал разрушение отношений Москвы и Токио

Японский политик Судзуки: отношения Москвы и Токио разрушены за последний год

Отношения Москвы и Токио были разрушены за последний год. Это констатировал депутат палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки на встрече с зампредседателя Совета Федерации Константином Косачевым, сообщает РИА Новости.

Японский политик выразил сожаление, что за последний год было практически разрушено все, что выстроили бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин в части укрепления и развития русско-японских отношений.

Он выразил надежду, что отношения Москвы и Токио вернутся в состояние, достигнутое в прошлом усилиями Путина и Абэ.

Ранее новый глава МИД Японии Ёко Камикава заявила, что страна продолжит санкции против России, но при этом будет исходить из своих национальных интересов.