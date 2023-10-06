ФСБ задержала пытавшихся вывезти из страны 286 килограммов янтаря россиян

В Калининградской области ФСБ задержала мужчин, пытавшихся вывезти 286 кг янтаря

В Калининградской области сотрудники ФСБ задержали пятерых подозреваемых в контрабанде янтаря. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении них и еще одного подозреваемого возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенной организованной группой. Пятерым задержанным предъявлено обвинение, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По версии следствия, 53-летний калининградец, его 39-летний знакомый и еще некоторые жители области создали организованную группу для незаконного вывоза из России в Литву янтаря и продажи камня там. Фигуранты разработали схемы по погрузке, укрытию и перемещению янтаря-сырца через российско-литовскую границу.

5 сентября обвиняемые поместили в кузов ранее прошедшего таможенный контроль грузовика янтарь весом около 286 килограммов, стоимостью более 2,4 миллиона рублей. При этом документов на камень у них не было. 8 сентября при выезде из России автомобиль под управлением одного из фигурантов задержали.

Ранее в Московской области суд приговорил жителя Калининграда и гражданина Китая к колонии строгого режима за контрабанду 813 килограммов янтаря.