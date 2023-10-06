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19:38, 6 октября 2023Мир

Захарова назвала шокирующим поведение властей Кипра

Захарова назвала шокирующим поведение властей Кипра из-за задержания журналиста

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Властями Кипра были попраны все обязательства в отношении безопасности официально работавших в стране представителя СМИ и сотрудника посольства. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат назвала шокирующим своей противозаконностью поведение кипрских властей. «В ближайшее время будет сделано развёрнутое заявление на этот счёт с изложением обстоятельств случившегося и предпринятыми российской стороной шагами», — заключила она.

Ранее МИД России вызвал посла Кипра в Москве Кипроса Йоргаллиса. Вызов связан с силовым задержанием в республике журналиста «Российской газеты».

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    Виктория Кондратьева
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