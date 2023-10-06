Захарова назвала шокирующим поведение властей Кипра из-за задержания журналиста

Властями Кипра были попраны все обязательства в отношении безопасности официально работавших в стране представителя СМИ и сотрудника посольства. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат назвала шокирующим своей противозаконностью поведение кипрских властей. «В ближайшее время будет сделано развёрнутое заявление на этот счёт с изложением обстоятельств случившегося и предпринятыми российской стороной шагами», — заключила она.

Ранее МИД России вызвал посла Кипра в Москве Кипроса Йоргаллиса. Вызов связан с силовым задержанием в республике журналиста «Российской газеты».