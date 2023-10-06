МИД России вызвал посла Кипра в Москве Кипроса Йоргаллиса

МИД России вызвал посла Кипра в Москве Кипроса Йоргаллиса. Дипломат уже прибыл в министерство. Об этом сообщает ТАСС.

Йоргаллис при входе в дипведомство не стал давать никаких комментариев прессе. Агентство со ссылкой на источник отмечает, что вызов связан с силовым задержанием в республике журналиста «Российской газеты».

Ранее в МИД России был вызван посол Молдавии Лилиан Дарий. «Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии», — заявили в ведомстве, указав на решение выслать из страны руководителя информагентства «Sputnik Молдова» Виталия Денисова.

В качестве асимметричной меры ряду лиц, которые имеют прямое отношение к ограничению прав российских журналистов в Молдавии, закрыт въезд в Россию.