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20:29, 3 октября 2023Бывший СССР

В МИД России вызвали посла Молдавии

МИД РФ выразил протест послу Молдавии из-за давления на русскоязычные СМИ

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В МИД России был вызван посол Молдавии Лилиан Дарий. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.

«Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии», — заявили в ведомстве, указав на решение выслать из страны руководителя информагентства «Sputnik Молдова» Виталия Денисова.

В качестве асимметричной меры ряду лиц, которые имеют прямое отношение к ограничению прав российских журналистов в Молдавии, закрыт въезд в Россию.

13 сентября руководитель «Sputnik Молдова» получил 10-летний запрет на въезд в республику. Молдавские власти обосновали это «угрозой национальной безопасности».

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что политика русофобии, проводимая нынешней властью Молдавии, не имеет ничего общего с европейскими ценностями. Он обвинил Кишинев в проведении политики, которая противоречит интересам населения страны.

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