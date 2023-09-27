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10:01, 27 сентября 2023Бывший СССР

Додон обвинил власти Молдавии в политике русофобии

Додон: русофобия Кишинева не имеет ничего общего с европейскими ценностями
СюжетНаселение России:

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Политика русофобии, проводимая нынешней властью Молдавии, не имеет ничего общего с европейскими ценностями. Об этом заявил бывший президент республики Игорь Додон, передает ТАСС.

«Пытаясь угодить своим кураторам на Западе Санду (Майя Санду, действующий президент Молдавии — прим. «Ленты.ру») и ее партия фанатично пытаются убедить граждан, что, развивая отношения с Европейским союзом, США, мы должны разрушить отношения с нашим стратегическим партнером Россией, странами СНГ», — заявил Додон.

Он обвинил Кишинев в проведении политики, которая противоречит интересам населения страны. «Как свидетельствуют все опросы, в том числе и сделанные провластными социологами, большинство населения против разрыва с Россией и странами Содружества», — сказал он.

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По его словам, навязываемая русофобия приводит жителей Молдавии к трагедии, последствия которой неизмеримо больше, чем те, которые нам пришлось пережить за два года правления нынешней власти.

Ранее Санду заявила, что ради продвижения европейских ценностей Кишиневу нужно отказаться от сотрудничества с Россией. «Нам важно, чтобы политики показывали, что они работают и живут по этим европейским ценностям», — пояснила она.

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    Алевтина Запольская
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