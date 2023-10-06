Хет-трик Гребенкина помог «Металлургу» обыграть «Салават Юлаев» в матче КХЛ

«Металлург» со счетом 6:3 обыграл на своей арене «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» обыграл на своей арене уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 6:3. Победить хозяевам помог хет-трик Никиты Гребенкина. Также у команды голами отметились Никита Михайлис, Александр Петунин и Роман Канцеров. У гостей отличились Егор Сучков, Иван Дроздов и Данил Алалыкин. Шесть шайб из девяти команды забросили за третий период.

8 октября «Металлург» и «Салават Юлаев» встретятся снова. Матч пройдет в Магнитогорске и начнется в 14:30 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.