В Минтрансе рассказали о росте цен на такси в некоторых регионах России

Минтранс: цены за поездки в такси выросли от 1 до 44 процентов в ряде регионов

Цены на поездки в такси в некоторых регионах России за сентябрь выросли от 1 до 44 процентов. Об этом рассказал замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко во время пленарной сессии конференции «Taxi-2023», пишут «Известия».

Как отметил Луговенко, в 50 процентах регионов зафиксирован рост цен на поездки, в 45 процентах — без изменений, а в 5 процентах — снижение цен.

«В ряде регионах наблюдается увеличение средней стоимости перевозки легковым такси. Разброс — от 1 до 44 процентов», — подчеркнул он.

По его словам, подобные тенденции вызваны недостаточной работой в субъектах над сферой таксомоторных перевозок ранее, до вступления в силу нового закона о такси.

В сентябре вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к руководству Госавтоинспекции с предложением ограничить парковку автомобилей такси в жилой зоне. Однако эксперты считают, что подобные ограничения могут привести к росту тарифов.

Так, Чернышов предложил запретить парковку и стоянку автомобилей такси в жилой зоне более чем на 30 минут. По мнению парламентария, этого времени достаточно, чтобы дождаться и высадить пассажиров, выгрузить их багаж, а также решить личные вопросы.

Кроме того, Борис Чернышов призвал правительство отложить введение ряда требований нового закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России» до 2025 года из-за резкого роста цен на перевозки. Вице-спикер рассказал о росте стоимости поездки. По его словам, у такой динамики есть несколько причин — подорожание машин, топлива, необходимость индексации зарплаты водителям.