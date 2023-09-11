Правительство призвали принять меры из-за рекордных цен на такси

Вице-спикер ГД Чернышов призвал отложить введение «закона о такси» из-за цен

Вице-спикер Госдумы, член фракции ЛДПР Борис Чернышов призвал правительство отложить введение ряда требований нового закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России» до 2025 года из-за резкого роста цен на перевозки, пишут «Известия» со ссылкой на его письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

В обращении Чернышов напоминает, что в августе Росстат сообщил о росте стоимости поездки до десятилетнего рекорда — 32,5 рубля за километр. У такой динамики есть несколько причин — подорожание машин, топлива, необходимость индексации зарплаты водителям. Большой вклад в рост цен сделало и принятие «закона о такси», отмечает вице-спикер Госдумы.

Он обратил внимание, что новые меры разрешают региональным властям определять требования к оформлению автомобилей такси, их цвету и экологическому классу. «Теперь ряд категорий водителей просто не может заниматься своей деятельностью, так как им не под силу выполнить новые требования. <…> Чтобы соблюсти требования, водители вынуждены идти на дополнительные траты, либо прекращать работу, либо уходить на черный рынок пассажирских перевозок», — указал Чернышов.

Ранее убрать часть норм из «закона о такси» просило Объединение самозанятых России, в котором состоит более 70 тысяч перевозчиков. Руководитель общественной организации Игорь Жмакин отмечал, что Россия «возвращается в 1990-е» — многие таксисты снова могут уйти в нелегальное поле, что скажется на безопасности поездок.

Основные положения «закона о такси» начали действовать с 1 сентября. Помимо указанных норм, он вводит требование к службам заказа такси автоматически передавать ФСБ доступ ко всем данным о перевозках, местоположении такси и водителя. Кроме того, документ обязал водителей такси покупать полис ОСАГО по тарифу для перевозчиков, который в 10-12 раз выше стандартного. Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) прогнозировали, что из-за неподъемных цен на ОСАГО с российского рынка такси может уйти треть водителей.