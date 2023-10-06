Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:32, 6 октября 2023Из жизни

Сбежавшую обезьяну заметили за распитием пива на мусорном контейнере

В США обезьяна сбежала от хозяина и отправилась пить пиво

Кадр: FOX59 News

В США сбежавшую от хозяина обезьяну заметили за распитием алкоголя. Об этом пишет UPI.

Обезьяна по имени Момо в среду, 4 октября, сбежала от своего хозяина в Индианополисе. После того как она отправилась на самостоятельную прогулку, ее видели примерно в 400 метрах от дома владельца. Один из соседей сообщил полиции, что наблюдал, как Момо, сидя на мусорном контейнере, пила пиво из банки, которую вытащила оттуда. Пока неизвестно, успела ли обезьяна кого-то покусать, будучи на свободе.

Момо уже сбегала от хозяина в июле. Тогда ее владелец даже написал об этом в соцсетях. Позже он сообщил подписчикам, что обезьяна нашлась.

Жителям Индианополиса можно держать дома диких или опасных животных при условии, что владельцы регистрируют их в службе ветеринарного контроля.

Материалы по теме:
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

Ранее сообщалось, что обезьяна в индийском городе Рай-Барели пристрастилась к спиртному и начала грабить магазины, торгующие алкоголем. Владелец одной из торговых точек пожаловался на то, что обезьяна-алкоголичка затерроризировала его и других владельцев магазинов.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости

    Всех украинцев призвали быть готовыми отправиться на фронт. Каким будет усиление мобилизации на Украине?

    Захарова назвала шокирующим поведение властей Кипра

    Стали известны итоги встречи Путина и Мирзиеева

    Два наблюдательных поста миротворцев свернули в Карабахе

    Глава ЕК исключила поблажки для приема Украины в ЕС

    Генсек НАТО объявил о создании группы для изучения южных соседей альянса

    В России объяснили уникальность ракеты «Буревестник»

    Сбежавшую обезьяну заметили за распитием пива на мусорном контейнере

    Семья туристов описала отдых в Египте фразой «спасибо, что живой»

    Российский полицейский украл рабочее оружие и продал его

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости