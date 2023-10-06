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09:43, 6 октября 2023Спорт

Стало известно о планах Моуринью возглавить сборную

TodoFichajes: Жозе Моуринью не продлит контракт с «Ромой» и возглавит сборную

Фото: Paolo Bruno / Getty Images

Португальский тренер Жозе Моуринью не планирует продлевать соглашение с итальянским клубом «Рома». Об этом стало известно TodoFichajes.

Как сообщает источник, 60-летний специалист хочет возглавить сборную. Отмечается, что в услугах португальца могут быть заинтересованы команды Англии, Италии и Мексики.

Моуринью работает в «Роме» с 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций сезона-2021/2022.

Моуринью является одним из самых титулованных тренеров мира. С разными клубами он дважды выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и пришедшую ему на смену Лигу Европы. Специалист возглавлял «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», мадридский «Реал», «Интер», «Порту» и «Бенфику», но никогда не работал с национальными командами.

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    Дарья Коршунова
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