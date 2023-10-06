Группа россиян переделывала оружие в боевое и продавала

В Оренбурге полиция задержала мужчин по подозрению в незаконном обороте оружия

В Оренбурге полиция задержала пятерых мужчин, которые покупали стреляющее холостыми патронами оружие, переделывали его в боевое и продавали. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении подпольных оружейников возбуждены уголовные дела по статье 222 («Незаконные приобретение, сбыт, хранение оружия и боеприпасов») УК РФ. Их отправили под стражу.

В домах мужчин и арендованном ими гараже обнаружили и изъяли 37 предметов, схожих с пистолетами, автомат, полторы тысячи патронов различного калибра и 35 единиц холодного оружия, а также чертежи, оборудование и деньги.

Ранее в Белгородской области правоохранители провели обыск у троих местных жителей и нашли тысячи патронов, ружья, гранаты и ампулы с промедолом, который применяют при ранениях.