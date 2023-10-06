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23:54, 6 октября 2023Мир

США попросили Польшу передать Patriot Украине в обмен на Iron Dome

Politico: США попросили Польшу передать ЗРК Patriot Украине в обмен на Iron Dome

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / Globallookpress.com

США просят Польшу передать часть имеющихся у нее зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине в обмен на поставку Вашингтоном Варшаве систем противовоздушной обороны (ПВО) Iron Dome, пишет газета Politico.

По данным издания, вопрос обсуждался на закрытом брифинге для курирующих ассигнования членов Сената, проведенном Пентагоном. Как уточнил член Сената Конгресса США Крис Ван Холлен, Польша в предложенной схеме рассматривается как многообещающий партнер. «Польша может развернуть свои системы Patriot на Украине, где мы уже развернули системы Patriot», — отметил политик.

В марте на Украину прибыли поставляемые США системы ПВО Patriot. 21 декабря 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передадут Украине ЗРК Patriot в рамках военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов.

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    Марина Совина
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