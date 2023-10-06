Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:45, 6 октября 2023Культура

Поплавская заявила о необходимости психиатрической помощи для Волочковой

Поплавская заявила, что Волочковой необходимы нарколог и психиатрическая помощь
Яна Поплавская

Яна Поплавская. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Актриса и звезда фильма «Про Красную Шапочку» Яна Поплавская заявила, что российской балерине Анастасии Волочковой нужен нарколог, а также психиатрическая помощь. Об этом она высказалась в разговоре с изданием «Дни.ру».

Артистка отметила, что танцовщица злоупотребляет алкоголем, из-за чего у нее, как и у любого зависимого человека, отмирают клетки мозга. Поплавская добавила, что у Волочковой есть близкие, которые могут помочь ей начать лечиться.

«Ей нужен нарколог, ей нужна скорая психиатрическая помощь. В конце концов, у нее же есть семья, есть друзья и так далее. Человеку ведь нужно оказать должное лечение», — поделилась Поплавская. Она отметила, что не может воспринимать танцовщицу как адекватного человека.

Ранее стало известно, что Волочковой пригрозили тремя годами лишения свободы за осквернение символов воинской славы России. Подписчики артистки написали на нее заявление в полицию после того, как балерина опубликовала фотографию с полушпагатом на истребителе Ла-5, который применялся в годы Великой Отечественной войны.

Позже в беседе с «Лентой.ру» Волочкова отметила, что самолет был бутафорским. Балерина добавила, что является патриотом России.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме решили запретить обидчику приближаться к жертве. Такой закон в России пытались принять годами

    Лукашенко пообещал белорусской армии «все необходимое» в следующем году

    Дэвид и Виктория Бекхэм показали роскошный дом изнутри

    В российском регионе неизвестные обстреляли автобус с водителем

    В Казахстане допустили запрет на ношение хиджабов и никабов

    Разработано способное не намокать месяцами гидрофобное покрытие

    Россиянам раскрыли правильный способ стричь ногти на ногах

    Россиянам назвали создающие дорогой образ модели кроссовок

    В российский регион по Северному морскому пути пришло первое судно

    Водоем в Австралии окрасился в розовый

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости