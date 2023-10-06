Поплавская заявила о необходимости психиатрической помощи для Волочковой

Поплавская заявила, что Волочковой необходимы нарколог и психиатрическая помощь

Актриса и звезда фильма «Про Красную Шапочку» Яна Поплавская заявила, что российской балерине Анастасии Волочковой нужен нарколог, а также психиатрическая помощь. Об этом она высказалась в разговоре с изданием «Дни.ру».

Артистка отметила, что танцовщица злоупотребляет алкоголем, из-за чего у нее, как и у любого зависимого человека, отмирают клетки мозга. Поплавская добавила, что у Волочковой есть близкие, которые могут помочь ей начать лечиться.

«Ей нужен нарколог, ей нужна скорая психиатрическая помощь. В конце концов, у нее же есть семья, есть друзья и так далее. Человеку ведь нужно оказать должное лечение», — поделилась Поплавская. Она отметила, что не может воспринимать танцовщицу как адекватного человека.

Ранее стало известно, что Волочковой пригрозили тремя годами лишения свободы за осквернение символов воинской славы России. Подписчики артистки написали на нее заявление в полицию после того, как балерина опубликовала фотографию с полушпагатом на истребителе Ла-5, который применялся в годы Великой Отечественной войны.

Позже в беседе с «Лентой.ру» Волочкова отметила, что самолет был бутафорским. Балерина добавила, что является патриотом России.

