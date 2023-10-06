Гагин: Зеленский совершает провокации для эскалации конфликта и ради денег

Безуспешной попыткой высадки украинского спецназа в Крыму Владимир Зеленский провоцирует эскалацию конфликта ради получения финансовой помощи. Цель провокаций политика назвал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, цитирует РИА Новости.

«Фоном для переговоров стали два ярких события: попытка украинского спецназа высадиться на берегу Крыма и сделать некие селфи, чтобы показать, что Крым украинский. Неудачная попытка, противник потерял практически всю группу. (…) Второе событие — это взрыв в Купянском районе», — сказал он.

Так украинская сторона пытается создать фон для переговоров, на которых Зеленский смог получить новый денежный транш от Испании, объяснил Гагаин. Кроме того, советник главы ДНР отметил, что украинский лидер продолжил эскалацию конфликта.

Ранее Зеленский встретился с королем Испании Филиппом VI. Он поблагодарил монарха, его семью и народ Испании «за неизменную поддержку Украины». О визите политика в Испанию стало известно утром 5 октября.