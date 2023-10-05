Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:31, 5 октября 2023Бывший СССР

Зеленский прилетел в Испанию

Зеленский прилетел в Испанию просить помощи в укреплении систем ПВО

Фото: Evan Vucci / AP

Владимир Зеленский прилетел в Испанию для участия в саммите Европейского политического сообщества. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Он сообщил, что будет просить у западных стран помощи в укреплении противовоздушной обороны (ПВО) «и уже есть основа для новых договоренностей с партнерами».

Особое внимание Зеленский пообещал уделить проблеме экспорта украинского зерна и обеспечения защиты свободы мореходства. «Этот день должен быть плодотворным для Украины и всей Европы», — написал он.

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина признала, что Киеву сложно дается диалог с Евросоюзом (ЕС) о получении финансовой помощи и введении ограничений в адрес России.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отказались обсуждать сообщения о переводе Черноморского флота

    На Украине решили ввести санкции против сервисов «Яндекса»

    Власти потребовали от владельцев заправок снизить цены на бензин

    В Британии заявили о новом пакете помощи Украине

    Легенда «Спартака» призвал российских футболистов уезжать из РПЛ

    Российский уголь подорожал для зарубежных покупателей

    Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике

    В Кремле рассказали о перспективах войны «до последнего украинца»

    Названо условие заморозки конфликта на Украине

    В Кремле анонсировали содержательное и важное выступление Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости