Зеленский прилетел в Испанию просить помощи в укреплении систем ПВО

Владимир Зеленский прилетел в Испанию для участия в саммите Европейского политического сообщества. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Он сообщил, что будет просить у западных стран помощи в укреплении противовоздушной обороны (ПВО) «и уже есть основа для новых договоренностей с партнерами».

Особое внимание Зеленский пообещал уделить проблеме экспорта украинского зерна и обеспечения защиты свободы мореходства. «Этот день должен быть плодотворным для Украины и всей Европы», — написал он.

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина признала, что Киеву сложно дается диалог с Евросоюзом (ЕС) о получении финансовой помощи и введении ограничений в адрес России.