Автомобилистам назвали лучшее время для смены летней резины

Автоэксперт Моржаретто посоветовал автомобилистам менять резину в конце октября

Лучшее время для смены летней резины на зимнюю наступает, когда еще не пришли сильные морозы, но уже достаточно похолодало. Такой совет владельцам личного транспорта в разговоре с «Лентой.ру» дал автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Пока еще рано менять. Считается, что нужное время, чтобы менять резину, если говорить про Москву, — это конец октября — начало ноября, когда среднесуточная температура ниже плюс пяти градусов. Условно говоря, днем плюс десять, ночью какие-то заморозки, в среднем получается плюс пять. Я обычно делаю это в конце октября или начале ноября, до наступления мощных морозов», — сказал он.

Сейчас будут еще и потепления, и похолодания. Если хотите, можно поставить зимнюю резину. Если она не шипованная, будет нормально все. Опасностей физических нет, просто зимняя резина в плюсовую температуру быстрее стирается Игорь Моржаретто автоэксперт

Гидрометцентр России сообщал, что в ночь на 7 октября в столице температура может опуститься до 0 градусов, а в Подмосковье — до минус 2 градусов. В области также возможна гололедица.

6 октября московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры советовал автомобилистам не выезжать на улицы города на летней резине.