Жителей Московского региона предупредили о возможной гололедице

Гидрометцентр: в ночь на 7 октября в Москве температура опустится до 0 градусов

В пятницу, 6 октября, москвичей ожидает облачная погода и дождь. Воздух прогреется до плюс 9-11 градусов, в Московской области — до плюс 8-13 градусов, предупреждает Гидрометцентр России.

В ночь на субботу, 7 октября, температура может опуститься до 0 градусов, а в Подмосковье — до минус 2 градусов. Жители области могут столкнуться с гололедицей.

По данным Гидрометцентра, 7-8 октября в Центральном округе под влиянием глубокого атлантического циклона, который будет перемещаться по европейской территории страны с запада на восток, пройдут дожди, местами сильные. В северной части региона жители увидят мокрый снег, температура резко снизится, а ветер будет усиливаться до 17-22 метров в секунду.

Впрочем, теплую погоду на выходных могут ожидать жители Волгограда, Красноярска, Новосибирска, Омска и Ростова-на-Дону, пообещали синоптики «Яндекс Погоды». В этих городах 7-8 октября воздух прогреется до 16-18 градусов. Холоднее всего будет в Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми и Уфе, где температура опустится до пяти-девяти градусов.