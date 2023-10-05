Москвичам пообещали холодные выходные

«Яндекс Погода»: на выходных в Москву придет дождливая и прохладная погода

На грядущих выходных, 7 и 8 октября, в Москву придет дождливая и прохладная погода. Холодный уик-энд жителям столицы пообещали синоптики «Яндекс Погоды», передают «Известия».

Согласно прогнозу, в субботу в городе пройдет дождь, а температура воздуха достигнет 10 градусов тепла. В воскресенье также ожидаются небольшие осадки, температура опустится до двух градусов тепла утром, четырех — днем и трех — ночью.

Что касается других крупных российских городов, теплую погоду на выходных могут ожидать жители Волгограда, Красноярска, Новосибирска, Омска и Ростова-на-Дону. Здесь воздух прогреется до 16-18 градусов. Холоднее всего будет в Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми и Уфе, где температура опустится до пяти-девяти градусов.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал автомобилистам не спешить менять летнюю резину на зимнюю. По его словам, этого не стоит делать до конца октября.