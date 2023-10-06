США ввели санкции против десятка иностранных компаний за помощь России

США ввели санкции против 49 иностранных компаний за поддержку ОПК России

США ввели санкции против десятка иностранных компаний якобы за поддержку оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. Об этом сообщило Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

Согласно документу, Вашингтон применил меры экспортного контроля к юридическим лицам из Китая, Германии, Индии, Турции, Эстонии и ряда других стран якобы за «оказание ими поддержки российским военным и/или оборонно-промышленной инфраструктуре» России. «Эти 49 организаций правительство США определило как действующие вразрез интересам национальной безопасности и внешней политики США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что попавшие под санкции компании снабжали связанные с оборонным сектором российские организации американскими микросхемами после 1 марта 2023 года. Ограничительные меры вступят в силу с 11 октября.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в черный список пять компаний и двух граждан из Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции. Вашингтон ввел санкции против компаний и физлиц за то, что они участвовали в закупке серводвигателей для производства иранских дронов модели Shahed, которые Россия якобы использует в зоне спецоперации на Украине.

По данным финского независимого Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), многие европейские компании помогают России с обходом санкций. Западные танкеры перевозят большинство российских экспортных партий нефти и топлива вопреки наложенным ограничениям на транспортировку и страхование грузов.