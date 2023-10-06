Жителей Севастополя предупредили о громких звуках

Развожаев: в Севастополе пройдут плановые стрельбы из вооружения

В Севастополе в ближайшее время жители могут услышать громкие звуки. Об этом предупредил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«В одной из воинских частей на Северной стороне ориентировочно до 12 часов плановые стрельбы из стрелкового вооружения», — предупредил он.

Глава города добавил, что в Севастополе все спокойно. Других подробностей о предстоящих стрельбах он не привел.

Утром в пятницу, 6 октября, в Севастополе отразили атаку двух безэкипажных морских катеров. Их уничтожили расчеты ППДО Черноморского флота.

До этого в городе объявляли воздушную тревогу. Тогда морской и наземный общественный транспорт прекратил движение, однако впоследствии тревогу отменили.