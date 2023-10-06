Губернатор Севастополя сообщил об атаке безэкипажных морских катеров

Развожаев: в Севастополе отражают атаки двух безэкипажных морских катеров

В Севастополе, по предварительной информации, отражают атаки двух безэкипажных морских катеров. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Громкие звуки в районе Северного мола — это расчеты ППДО Черноморского флота. По предварительный информации, отражают атаку двух безэкипажных морских катеров», — написал глава города.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вероятная сухопутная операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) не грозит полуострову, он надежно защищен.

Утром 4 октября Воздушно-космические силы России совместно с пограничниками пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму. Диверсанты ВСУ двигались на катерах в сторону мыса Тарханкут на западе полуострова. По противнику нанесли удары с воздуха, десант был уничтожен, один диверсант попал в плен.