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04:13, 6 октября 2023Россия

Губернатор Севастополя сообщил об атаке безэкипажных морских катеров

Развожаев: в Севастополе отражают атаки двух безэкипажных морских катеров

Фото: Aleksander Lyskin / Global Look Press

В Севастополе, по предварительной информации, отражают атаки двух безэкипажных морских катеров. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Громкие звуки в районе Северного мола — это расчеты ППДО Черноморского флота. По предварительный информации, отражают атаку двух безэкипажных морских катеров», — написал глава города.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вероятная сухопутная операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) не грозит полуострову, он надежно защищен.

Утром 4 октября Воздушно-космические силы России совместно с пограничниками пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму. Диверсанты ВСУ двигались на катерах в сторону мыса Тарханкут на западе полуострова. По противнику нанесли удары с воздуха, десант был уничтожен, один диверсант попал в плен.

Оружие России
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    Марина Совина
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