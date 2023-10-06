В США оценили возможность Трампа стать спикером Палаты представителей

Политолог Расмуссен заявил, что Трамп не станет спикером Палаты представителей

Исполнительный президент Евразийского центра в Вашингтоне, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен оценил возможность бывшего президента США Дональда Трампа стать спикером Палаты представителей, отметив, что ему вряд ли удастся занять эту должность, сообщает РИА Новости.

«Теоретически Трамп может быть избран на пост спикера, но я не думаю, что это произойдет. Его нынешние проблемы с законом, хоть и весьма сомнительны, но могли бы усложнить ему работу на посту спикера», — заявил он. По его словам, Трампу следует сосредоточиться на своей предвыборной кампании.

Политолог назвал отставку Кевина Маккарти с поста спикера демонстрацией дисфункциональной работы американской системы.

Ранее стало известно, что Трамп отказался занять пост спикера Палаты представителей США, поддержав кандидатуру конгрессмена от Республиканской партии Джима Джордана.