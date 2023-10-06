Трамп отказался выдвигать кандидатуру на пост спикера Палаты представителей США

Newsweek: Трамп отказался занять пост спикера Палаты представителей США

Бывший американский лидер Дональд Трамп отказался заянть пост спикера Палаты представителей США, поддержав кандидатуру конгрессмена от Республиканской партии Джима Джордана. Об этом пишет газета Newsweek.

О решении поддержать другого кандидата Трамп сообщил члену Палаты представителей Трою Нельсу, о чем тот написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter). По словам парламентария, у него состоялся «отличный разговор» с экс-президентом, поддержавшим своего сопартийца. Решение Трампа также разделили его сторонники из правого крыла республиканцев.

Ранее Трамп заявил, что готов временно занять пост спикера Палаты представителей. По его словам, эта просьба исходила от его многочисленных «друзей» в Конгрессе США.