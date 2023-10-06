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08:45, 6 октября 2023Мир

Трамп отказался выдвигать кандидатуру на пост спикера Палаты представителей США

Newsweek: Трамп отказался занять пост спикера Палаты представителей США

Фото: Mike Segar / Reuters

Бывший американский лидер Дональд Трамп отказался заянть пост спикера Палаты представителей США, поддержав кандидатуру конгрессмена от Республиканской партии Джима Джордана. Об этом пишет газета Newsweek.

О решении поддержать другого кандидата Трамп сообщил члену Палаты представителей Трою Нельсу, о чем тот написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter). По словам парламентария, у него состоялся «отличный разговор» с экс-президентом, поддержавшим своего сопартийца. Решение Трампа также разделили его сторонники из правого крыла республиканцев.

Ранее Трамп заявил, что готов временно занять пост спикера Палаты представителей. По его словам, эта просьба исходила от его многочисленных «друзей» в Конгрессе США.

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    Глеб Бажуткин
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