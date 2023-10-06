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21:19, 6 октября 2023Спорт

СКА обыграл ЦСКА в матче КХЛ

СКА со счетом 3:2 обыграл ЦСКА на выезде в матче КХЛ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Петербургский СКА обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У петербургских армейцев отличились Арсений Грицюк, Сергей Толчинский и Михаил Воробьев. У хозяев заброшенными шайбами отметились Владислав Каменев и Павел Карнаухов. Таким образом, СКА прервал трехматчевую серию побед соперника.

Далее ЦСКА встретится на выезде с «Сочи» 9 октября. Матч начнется в 19:30 по московскому времени. СКА в этот же день примет на своей арене «Куньлунь Ред Стар». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Москве.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

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    Ксения Курашкина
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