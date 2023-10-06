Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:37, 6 октября 2023Бывший СССР

Два наблюдательных поста миротворцев свернули в Карабахе

МО: за сутки два наблюдательных поста миротворцев России свернули в Карабахе

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Два наблюдательных поста российских миротворцев свернули в Нагорном Карабахе за сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

«В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернуты два наблюдательных поста в Шушинском и Аскеранском районах и один временный наблюдательный пост в Мардакертском районе», — заявили в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что не было зафиксировано нарушений прекращения огня в зоне ответственности миротворцев. Согласно заявлению Минобороны, российский миротворческий контингент продолжает выполнять задачи на карабахской территории.

Ранее источник РИА Новости заявил, что Россия не обсуждает с Арменией и Азербайджаном вывод миротворцев РФ из Нагорного Карабаха. 6 сентября пресс-секретарь армянского Министерства обороны Арам Торосян также опроверг информацию о визите российской делегации в Ереван.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Всех украинцев призвали быть готовыми отправиться на фронт. Каким будет усиление мобилизации на Украине?

    Стюардесса назвала самую отвратительную туалетную привычку пассажиров

    Назван способ похудеть с помощью обычных прогулок

    Против россиянина возбудили дело за заражение школьницы ВИЧ-инфекцией

    Байден подтвердил вероятность встречи с Си Цзиньпином

    Власти порекомендовали нефтяникам удерживать цены на заправках

    Россиянин украл из банка девять миллионов рублей и сбежал в Перу

    Блогерша раскрыла дешевое средство для борьбы с облысением

    Ведущий Первого канала дал совет блогерам

    Захарова назвала шокирующим поведение властей Кипра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости