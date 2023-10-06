Два наблюдательных поста миротворцев свернули в Карабахе

МО: за сутки два наблюдательных поста миротворцев России свернули в Карабахе

Два наблюдательных поста российских миротворцев свернули в Нагорном Карабахе за сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

«В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернуты два наблюдательных поста в Шушинском и Аскеранском районах и один временный наблюдательный пост в Мардакертском районе», — заявили в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что не было зафиксировано нарушений прекращения огня в зоне ответственности миротворцев. Согласно заявлению Минобороны, российский миротворческий контингент продолжает выполнять задачи на карабахской территории.

Ранее источник РИА Новости заявил, что Россия не обсуждает с Арменией и Азербайджаном вывод миротворцев РФ из Нагорного Карабаха. 6 сентября пресс-секретарь армянского Министерства обороны Арам Торосян также опроверг информацию о визите российской делегации в Ереван.