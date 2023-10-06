В Армении опровергли визит делегации Минобороны России в Ереван

Представитель МО Армении Торосян опроверг визит делегации МО России в Ереван

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян опроверг информацию о запланированном визите делегации российского оборонного ведомства в Ереван, передает «Sputnik Армения».

Ранее сообщалось, что делегация Минобороны России в Армении обсудит конкретные сроки ухода российских миротворцев с территории Нагорного Карабаха.

4 октября представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что Москва обсудит сроки пребывания миротворческого контингента с Баку, они будут определяться ситуацией в регионе.