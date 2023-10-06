Делегация Минобороны России обсудит с Арменией уход миротворцев из Карабаха

Делегация Минобороны РФ обсудит в Ереване сроки ухода миротворцев из Карабаха

Делегация Минобороны посетит Ереван, где обсудит с армянской стороной конкретные сроки ухода российских миротворцев с территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее российские военные свернули временные наблюдательные посты (ВНП) вдоль бывшей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе — в Аскеранском, Мардакертском, Шушинском районах.

4 октября представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова сообщила, что Москва обсудит сроки пребывания миротворческого контингента с Баку, они будут определяться ситуацией в регионе.