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11:46, 6 октября 2023Бывший СССР

Делегация Минобороны России обсудит с Арменией уход миротворцев из Карабаха

Делегация Минобороны РФ обсудит в Ереване сроки ухода миротворцев из Карабаха

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Делегация Минобороны посетит Ереван, где обсудит с армянской стороной конкретные сроки ухода российских миротворцев с территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее российские военные свернули временные наблюдательные посты (ВНП) вдоль бывшей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе — в Аскеранском, Мардакертском, Шушинском районах.

4 октября представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова сообщила, что Москва обсудит сроки пребывания миротворческого контингента с Баку, они будут определяться ситуацией в регионе.

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    Алевтина Запольская
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